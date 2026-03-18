Kolo Muani per David | PSG e Juve ragionano sul clamoroso scambio Affare a sorpresa? Tutti i dettagli

Il Paris Saint-Germain e la Juventus stanno valutando un possibile scambio tra Kolo Muani e un giocatore chiamato David. La trattativa riguarda un affare che potrebbe rivelarsi sorprendente e coinvolge i due club nelle discussioni sui dettagli dell’operazione. Al momento, si tratta di sole valutazioni, senza ufficializzazioni o annunci ufficiali da parte delle società.

Kolo Muani per David: PSG e Juve ragionano sul clamoroso scambio. Tutti i dettagli sul possibile affare a sorpresa tra i due club. Il mercato di primavera accende i motori con una suggestione che viaggia sull’asse Torino-Parigi: uno scambio di punte tra Juventus e PSG. Al centro dell’intrigo ci sono Jonathan David e Randal Kolo Muani, due talenti in cerca di rilancio dopo stagioni vissute tra luci e ombre. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’intuizione di Luis Campos. L’idea nasce sotto la Tour Eiffel, dove il ds Luis Campos ha messo nel mirino David, suo vecchio pallino dai tempi del Lilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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