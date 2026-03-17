Zhegrova Juve il kosovaro può diventare una pedina di scambio per un grosso affare in entrata Che cosa sta succedendo

Zhegrova, attaccante kosovaro, è al centro di trattative di mercato con la Juventus. Si parla di un possibile scambio che potrebbe facilitare l’ingaggio di un giocatore di spessore da parte del club torinese. La società sta valutando questa opzione come parte di una strategia più ampia per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Zhegrova Juve, il talento kosovaro può diventare una pedina di scambio per un affare più grosso in casa bianconera. Vediamo cosa sta succedendo. La Juve ha rotto gli indugi per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome prioritario sul taccuino della dirigenza è quello di Mason Greenwood. Il calciatore, già seguito in passato da Cristiano Giuntoli, potrebbe lasciare la Francia qualora il suo attuale club fallisse l’accesso alla Champions League. MERCATO JUVENTUS LIVE Il prezzo del cartellino si aggira sui 50 milioni di euro, una valutazione importante che testimonia l’alto valore tecnico del giocatore, il quale avrebbe già espresso il proprio gradimento per un trasferimento a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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