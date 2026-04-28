L’Atletico Madrid ha comunicato di non attivare l’obbligo di riscatto per Nico Gonzalez dopo il prestito alla Juventus. La decisione significa che il club spagnolo non acquisterà definitivamente l’attaccante al termine della stagione, lasciando aperte diverse possibilità per il futuro del giocatore. La Juventus, che aveva affidato Gonzalez in prestito, ora si trova a valutare i prossimi passi da intraprendere in vista della prossima campagna.

tra i due club. Il futuro di Nico González rimane incerto nel calciomercato tra Torino e Madrid. L’ Atlético Madrid, infatti, non attiverà la clausola di obbligo di riscatto prevista nell’accordo con la Juventus. La motivazione è anche legata a fattori fisici: l’attaccante argentino dovrà restare ai box per almeno tre settimane a causa di un nuovo infortunio, un intoppo che gli impedirà di raggiungere il numero minimo di presenze necessarie per far scattare l’acquisto automatico del cartellino. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Nonostante il mancato automatismo, la storia tra i “Colchoneros” e l’ex bianconero non è ancora conclusa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, l’Atletico ha deciso: non farà scattare l’obbligo di riscatto. Cosa può succedere ora

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