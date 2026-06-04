Julius Evola, pensatore italiano del Novecento, è noto per le sue critiche radicali alla società moderna. La sua interpretazione del Kali Yuga, l’epoca di decadenza secondo la tradizione induista, riflette la sua visione negativa del progresso e della modernità. Evola sostiene che il mondo attuale si trovi in una fase di declino spirituale e culturale, opponendosi alle logiche di sviluppo e innovazione considerate dannose. La sua posizione ha suscitato ampi dibattiti tra studiosi e critici.

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© Lifeandnews.it - Julius Evola e il Kali Yuga: una lettura critica della modernità e del progresso

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