Bolzano Film Festival il limite del progresso in una Tesla automatica

Durante il Bolzano Film Festival è stato presentato un cortometraggio che esplora i limiti del progresso tecnologico attraverso l’uso di una Tesla automatica. La città, con i suoi confini sia fisici che immateriali, è stata al centro di riflessioni sul ruolo della tecnologia nel definire i contorni di spazi e relazioni. Il film mette in scena un’interazione tra ambiente urbano e innovazione, senza interpretazioni o analisi, limitandosi ai fatti visivi e narrativi.

Cinema Si è conclusa la 39a edizione del festival, "Elon Musk Unveiled" di Andreas Pichler su una tragedia causata da un'auto senza conducente, Braendli affronta il risarcimento coloniale in "Elephants & Squirrels" Cinema Si è conclusa la 39a edizione del festival, "Elon Musk Unveiled" di Andreas Pichler su una tragedia causata da un'auto senza conducente, Braendli affronta il risarcimento coloniale in "Elephants & Squirrels" Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Una città fatta di confini, interni ed esterni, che sono al contempo contatto e separazione, occasione di scoperta.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Bolzano Film Festival, il limite del progresso in una Tesla automatica Notizie correlate Elon Musk Unveiled – The Tesla Experiment – Il documentario tra incidenti mortali e battaglie legali al Bolzano Film FestivalLa corsa verso il futuro meglio non farla con le Tesla dotate di pilota automatico. “The Reach” di Luca Caserta vincitore negli Usa al Burbank International Film Festival e al Sedona International Film FestivalIl film del pluripremiato regista veronese tratto da Stephen King con la canzone di Bruce Springsteen insignito del Best Foreign Short Film e del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bolzano Film Festival, il futuro prossimo tra umano e natura; 39° Bolzano Film Festival Bozen, tutti i premi; BFFB 39 / Le giornate al Cristallo; BOLZANO FILM FESTIVAL BOZEN 39 - MASO in sostegno dei cortometraggi. Bolzano Film Festival Bozen, al via la 39ª edizione con l’anteprima italiana di Elon Musk Unveiled – The Tesla ExperimentPrenderà il via venerdì 10 aprile, con l'anteprima italiana di Elon Musk Unveiled - The Tesla Experiment la 39ª edizione del Bolzano Film Festival Bozen, che ... filmpost.it Bolzano Film Festival 2026Al termine dell’evento, saranno gli studenti e le studentesse di età compresa tra i 16 e i 18 anni a decretare il film vincitore dell’EuregioYoungJury 2026. L’annuncio avverrà oggi sabato 18 aprile, ... unsertirol24.com 39° Bolzano Film Festival Bozen, tutti i premi Nell’ultima edizione del festival alto-adesino doppia vittoria, tra cui quella al miglior film, per The Loneliest Man in Town di Covi e Frimmel, menzione speciale per Dry Leaf di Alexandre Koberidze https://www.sentie - facebook.com facebook