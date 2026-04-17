Riapertura Mosaici del Volo Atrium | Pronti a collaborare per una lettura critica e consapevole dell' opera

Dopo l'annuncio della riapertura al pubblico dei Mosaici del Volo all’interno di una scuola media, prevista per il 18 aprile, si apre un nuovo capitolo nel dibattito pubblico sull’opera. La discussione si concentra ora sull'interpretazione storica e civile dei mosaici di Angelo Canevari, con alcuni promotori pronti a collaborare per una lettura critica e consapevole dell’opera. La riapertura segna un momento di confronto tra diverse prospettive sul significato dell’installazione.

Dopo l’annuncio della riapertura al pubblico dei Mosaici del Volo all'interno della scuola media Palmezzano, prevista per il 18 aprile, il dibattito sui mosaici del volo di Angelo Canevari si sposta sul piano dell'interpretazione storica e civile. Mentre la città si prepara a riscoprire un ciclo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Dopo oltre ottant'anni i Mosaici del Volo aprono al pubblico ogni fine settimana: "Opera unica al mondo"Una pagina di storia che torna alla luce, un patrimonio artistico finora rimasto quasi "segreto" tra le mura scolastiche che finalmente si concede...

Polemica su Pedemontana: l’opera in serata trova critica per i costi e l’andamento dell’opera**Un incontro organizzato da Fratelli d’Italia per discutere i costi della Pedemontana è stato accolto con sarcasmo dai comitati che da anni si...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Forlì, aperti al pubblico i Mosaici del Volo restaurati nell’ex Collegio Aeronautico; Dopo oltre ottant'anni i Mosaici del Volo aprono al pubblico ogni fine settimana: Opera unica al mondo; Visite ai mosaici del volo: Valore storico e artistico; Forlì, i Mosaici del Volo aprono al pubblico nei fine settimana.

Forlì, i Mosaici del Volo aprono al pubblico nei fine settimanaDa sabato 18 aprile, per la prima volta dal dopoguerra, i Mosaici del Volo custoditi presso l’ex Collegio Aeronautico di Forlì, in Piazzale della ... corriereromagna.it

Visite ai mosaici del volo: Valore storico e artisticoSono 102 metri decorati con tessere: da sabato, tutti i weekend, saranno accessibili (la guida è gratuita). È un’opera unica al mondo, straordinariamente conservata. msn.com

#appiaantica , apertura straordinaria a #trestabernae visite gratuite tra #storia , #fede e #archeologia Un viaggio nel cuore della storia lungo la #reginaviarum , tra #mosaici , #antichebotteghe e tracce di #VitaQuotidiana di oltre duemila anni fa. Scopr - facebook.com facebook