Judo a Lignano la Junior European Cup | oltre 600 atleti da tutto il mondo
A Lignano Sabbiadoro si svolge la Junior European Cup di judo, evento internazionale che si tiene sabato 11 e domenica 12 aprile presso il Bella Italia EFA Village. Oltre 600 atleti provenienti da diversi paesi partecipano a questa competizione dedicata ai giovani sotto i 21 anni, inserita nel circuito europeo di settore. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti in ambito giovanile nel panorama del judo europeo.
Lignano Sabbiadoro torna al centro del judo internazionale. Sabato 11 e domenica 12 aprile il Bella Italia EFA Village ospiterà la Junior European Cup, uno degli appuntamenti più importanti del circuito europeo dedicato agli atleti Under 21.L’edizione 2026 si presenta con numeri da record. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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Michele MrMaghe Cozzolino. Kolektivo · Gotta Go Faster. L'Eccellenza del Judo Italiano Atleta: Asia Toro Gara: European Cup Junior #portimao2026 Tagga un amico e condividi #judokaitaliani #ipponapproved #simplythebest #judoitalia - facebook.com facebook