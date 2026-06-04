Rafael Jódar ha concluso la sua partecipazione al Roland Garros, uscendo nei quarti di finale dopo aver perso contro il tedesco Alexander Zverev. Questa è stata la seconda volta che il giovane spagnolo ha disputato un torneo dello Slam. Dopo l’eliminazione, Jódar ha dichiarato che porterà sempre nel cuore quanto accaduto al torneo.

Rafael Jódar ha chiuso la sua esperienza al Roland Garros, secondo torneo dello Slam della carriera del giovane spagnolo, con la sconfitta subita nei quarti di finale contro il tedesco Alexander Zverev. Lo spagnolo, tra i protagonisti della stagione sulla terra, ha riflettuto su diversi temi nel corso di un’intervista radiofonica. Sull’enorme importanza del risultato raggiunto: “ Ho creato ricordi che dureranno per sempre; conserverò per sempre nel cuore ciò che è successo quest’anno al Roland Garros “, ha affermato l’iberico, che ha candidamente rivelato di aver seguito il torneo in televisione fin da piccolo. Sull’eccellente organizzazione del torneo e sul caldo intenso come unico aspetto negativo: “ È incredibile come trattino i tennisti, soprattutto quando si arriva al terzo o quarto turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jódar: “Porterò sempre nel cuore ciò che è successo al Roland Garros”

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