Agnese Catalani e Gaia De Laurentiis partecipano a “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente”, trasmesso su Sky e NOW a partire dal 12 marzo. Catalani ha condiviso in un’intervista un ricordo speciale legato a un viaggio con sua madre, un’esperienza che considera molto significativa. La coppia, nota come “Le biondine”, si prepara a vivere questa avventura nel continente asiatico.

Agnese Catalani e Gaia De Laurentiis, formano la coppia de “Le biondine” di “ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente ” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Agnese alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato. Intervista ad Agnese Catalani – Pechino Express. Agnese Catalani, benvenuta su SuperGuidaTV. Siamo qui per parlare della nuova edizione di Pechino Express. Tu sei in coppia con tua madre, Gaia De Laurentiis, e siete “Le Biondine”. Ti piace questo soprannome? Ma sì, assolutamente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Pechino Express 2026: Agnese Catalani: “Con mia madre un viaggio che mi porterò sempre nel cuore” – Intervista

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