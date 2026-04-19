Un ex calciatore che ha vestito la maglia del Napoli ha commentato la sua esperienza nel club, sottolineando che rimarrà sempre nel suo cuore. Ha parlato con affetto degli anni trascorsi in città, descrivendo il suo percorso tra i colori azzurri. Le sue parole riflettono un legame duraturo con la squadra e l’ambiente, senza entrare in dettagli specifici o motivazioni personali.

L’ex calciatore del Napoli torna sulla sua esperienza in partenopeo, utilizzando parole al miele sugli azzurri. Raspadori: “Esperienza bellissima a Napoli, ma cercavo continuità”. In conferenza stampa con l’Atalanta, l’ex attaccante del Napoli torna sul suo passato partenopeo con tono definitivo. “ Ho vissuto un’esperienza bellissima a Napoli, che resterà sempre con me “, dichiara Raspadori. Aggiunge subito dopo il motivo della separazione: “Sto cercando continuità. Poi, a gennaio si è aperta questa possibilità: l’Atalanta ha dimostrato di volermi fortemente ed era ciò che cercavo”. Parole al miele di Giacomo Raspadori, che ha lasciato un buon ricordo in terra partenopea e che ha dimostrato di meritare l’amore dei tifosi e della gente sudando sempre la maglia e dando sempre il massimo ogni volta che è stato chiamato in causa.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - L’ex al miele sul Napoli: “Esperienza che porterò sempre nel cuore”

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