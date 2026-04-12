Mercato Inter tutti i dettagli della trattativa per Muharemovic | cifre contropartite e non solo…

Il mercato dell'Inter si anima con l'avvicinarsi di una trattativa per Muharemovic. Sono stati definiti alcuni dettagli riguardo alle cifre e alle possibili contropartite coinvolte. Al momento, non sono stati comunicati ulteriori elementi ufficiali, ma la trattativa sembra aver raggiunto un punto cruciale. Restano da chiarire alcuni aspetti legati alle modalità di pagamento e alle contropartite offerte dalle parti interessate.

Inter News 24 Mercato Inter, la trattativa per Muharemovic entra nel vivo: ecco tutti i dettagli, le cifre e le possibili contropartite. L’Inter ha deciso di rompere gli indugi per Tarik Muharemovic, il talentuoso difensore del Sassuolo finito da tempo sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza di viale della Liberazione. Dopo un attento monitoraggio durato tutta la stagione, il club meneghino ha impresso un’accelerazione decisiva per anticipare i potenziali rivali e assicurarsi il cartellino del bosniaco. Secondo quanto riportato da TuttoSport, i primi passi ufficiali sono già stati compiuti con successo. « L’Inter si è mossa in anticipo, ha corteggiato il ragazzo e il suo entourage, illustrando il progetto che avrebbe per lui e ha ottenuto la prima fila fra le sue preferenze.🔗 Leggi su Internews24.com

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Mercato Inter, scatto importante nella trattativa per Muharemovic! Ecco tutti i dettagli dell’affaredi Redazione Inter News 24Mercato Inter, il club nerazzurro punta forte su Muharemovic e accelera nella trattativa: ecco tutti i dettagli dell’affare...

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Mercato InterTrattativa Ancora Aperta! Bomba di Fabrizio Romano!