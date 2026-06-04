In concomitanza con l’uscita del suo nuovo libro di memorie, View from the East Wing, Jill Biden ha ricordato l’immensa pressione al quale il marito, l’ex presidente statunitense Joe Biden, è stato sottoposto dopo la sua disastrosa performance in quel celebre dibattito con Donald Trump del 2024, affermando che lui le disse: «Jilly, non avevo scelta», in seguito alla sua decisione di ritirarsi dalla corsa presidenziale. La presentazione del libro si è tenuta al 92nd Street Y di New York ed è stata moderata dall’attrice Whoopi Goldberg. L’ex POTUS era presente, e ha ricevuto due standing ovation dal pubblico. Interrogata in merito alla reazione dei Democratici nei confronti di Joe, dopo il confronto con il candidato repubblicano, la ex First Lady ha replicato: «Io e Joe siamo rimasti sconvolti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Metropolitanmagazine.it - Jill Biden parla del trattamento riservato a suo marito dopo quel famoso dibattito con Trump: «Io e Joe siamo rimasti sconvolti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jill Biden es atacada públicamente por Donald Trump!

Notizie e thread social correlati

Jill Biden: “Durante il dibattito con Trump temevo che Joe avesse un ictus”Jill Biden ha dichiarato di essere rimasta spaventata durante il dibattito presidenziale del 2024, temendo che il marito potesse avere un ictus.

Jill Biden: «Mio marito Joe Biden convivrà con il cancro per tutta la vita»L'ex first lady ha dichiarato che l'ex presidente vivrà con il cancro per tutta la vita.

Temi più discussi: Jill Biden: Durante il dibattito con Trump temevo che Joe avesse un ictus; Jill Biden sul dibattito del marito nel 2024: Ho pensato che stesse avendo un ictus; Jill Biden: Durante il dibattito con Trump temevo che Joe avesse un ictus; Pensavo avesse un ictus: Jill Biden rompe il silenzio sulla notte che travolse la Casa Bianca.

Jill Biden dice che pensa che Joe Biden avrà il cancro per il resto della sua vita reddit

Jill Biden pensò che Joe Biden avesse un ictus durante il dibattito del 2024 x.com

Jill Biden: Mio marito Joe Biden convivrà con il cancro per tutta la vitaL’ex First Lady ha parlato delle condizioni di salute dell'ex presidente, al quale è stato diagnosticato un tumore alla prostata in stadio avanzato ... vanityfair.it

Jill Biden: 'Ho temuto un ictus di Joe nel duello con Trump'L'ex first lady Jill Biden si confessa e rivela di essere stata spaventata a morte nel vedere il marito durante il dibattito con Donald Trump. Una performance che messo fine alla carriera politica ... ansa.it