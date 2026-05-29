Jill Biden ha dichiarato di essere rimasta spaventata durante il dibattito presidenziale del 2024, temendo che il marito potesse avere un ictus. La donna ha spiegato di aver avuto questa preoccupazione mentre osservava la performance del candidato, che si è svolta con Donald Trump. La dichiarazione è stata rilasciata in un'intervista, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulle circostanze del dibattito.

Jill Biden ha confessato di essere rimasta “spaventata” dalla performance del marito Joe Biden durante il fatale dibattito presidenziale del 2024 con Donald Trump, arrivando a pensare che stesse avendo un ictus. “Ero spaventata, perché non avevo mai, e dico mai, visto Joe in quello stato, né prima né dopo. Mai”, ha raccontato l’ex first lady a Rita Braver del programma di Cbs News ‘Sunday Morning’, in un’intervista che andrà in onda domenica. “Non so cosa sia successo”, ha affermato. “Mentre guardavo, ho pensato: ‘Oh, mio Dio, sta avendo un ictus’. E la cosa mi ha terrorizzata a morte”. Trump critica Jill Biden: “Non ha aiutato il marito durante il dibattito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jill Biden: “Durante il dibattito con Trump temevo che Joe avesse un ictus”

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Jill Biden Thought Joe Was Having a Stroke During 2024 Debate

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