L'ex first lady ha dichiarato che l'ex presidente vivrà con il cancro per tutta la vita. Ha riferito che il marito è in trattamento e ha affrontato una diagnosi di tumore. La presenza della malattia è stata confermata pubblicamente, senza dettagli sul tipo specifico di cancro o sul trattamento in corso. La comunicazione si è concentrata sulla gestione continua della condizione di salute dell'ex presidente.

La sua presenza in diverse occasioni pubbliche - come la cerimonia in onore dei veterani al Delaware Memorial Bridge - e il non aver interrotto l’attività politica, avevano indotti molti a pensare che la situazione fosse migliorata, ma non sarebbe esattamente così. A far luce sulle sue condizioni attuali è stata la moglie Jill Biden, ospite al programma televisivo Today. «Sta bene - ha rassicurato l’ex First Lady, aggiungendo però l’amara verità - credo che Joe conviverà con il cancro per il resto della sua vita». Una dichiarazione netta, frutto di un quadro clinico complesso e non circoscritto alla prostata. «Se gli fosse stato diagnosticato solo un cancro alla prostata, sarebbe stato diverso, perché quello si può curare, ma il fatto che abbia metastasi alle ossa cambia completamente le carte in tavola», ha continuato Jill Biden. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jill Biden: «Mio marito Joe Biden convivrà con il cancro per tutta la vita»

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Jill Biden feared Joe Biden was having a stroke during 2024 debate

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