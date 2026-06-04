Jessica Morlacchi | spunta la foto con ex di Uomini e donne Nuovo amore?

Una foto pubblicata sui social mostra Jessica Morlacchi insieme a un ex concorrente di Uomini e Donne. La immagine ritrae i due in atteggiamenti composti, senza dettagli su eventuali relazioni. La diffusione della foto ha attirato l’attenzione dei follower, alimentando voci su un possibile nuovo amore. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte di Morlacchi o del suo accompagnatore. La foto resta visibile online, senza altri commenti o chiarimenti.

Jessica Morlacchi torna protagonista del gossip dopo la diffusione di una foto social con un ex di Uomini e Donne. Tra sorrisi, indizi e segnalazioni, i fan parlano già di possibile nuovo amore. Jessica Morlacchi torna al centro dell'attenzione mediatica per un nuovo gossip legato alla sua vita sentimentale. Nelle ultime ore, infatti, è spuntata una foto che la ritrae insieme a un ex cavaliere di Uomini e Donne, alimentando subito le ipotesi su una possibile nuova relazione. Secondo i rumor circolati sui social, la cantante e vincitrice del Grande Fratello avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Giovanni Cioffi, ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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