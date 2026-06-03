Nei giorni scorsi si sono diffuse voci su una nuova relazione di Jessica Morlacchi, cantante nota nel panorama musicale. La notizia è stata rilanciata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha condiviso sui social una segnalazione di un utente riguardante la cantante. In seguito, sono emersi dettagli su Giovanni Cioffi, noto per aver partecipato al programma televisivo “Uomini e Donne” nel formato Trono Over. Non sono stati forniti ulteriori elementi ufficiali o conferme.

Il gossip su Jessica Morlacchi ha iniziato a circolare con insistenza nelle scorse settimane, quando l’esperto di gossip Amedeo Venza ha condiviso sui suoi canali social la segnalazione di un utente. La soffiata indicava la presenza di un nuovo cavaliere accanto alla cantante, facendo riferimento a un uomo di 47 anni che in passato avrebbe fatto parte del parterre del Trono Over di Uomini e Donne. In base alle indiscrezioni emerse negli scorsi giorni, in un primo momento Jessica Morlacchi e Giovanni Cioffi avrebbero attraversato una fase altalenante, sfociata però in una “notte di passione” che sarebbe stata menzionata in modo più o meno esplicito nel corso di una diretta social. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Nuovo amore per Jessica Morlacchi, chi è Giovanni Cioffi (ex Trono Over Uomini e Donne)

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