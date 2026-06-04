Domani si terrà presso la chiesa di San Nicolò a Jesi uno spettacolo dedicato a Vivaldi, con Max Cimatti che racconterà la vita del compositore attraverso una narrazione teatrale accompagnata dalla musica barocca. L’evento intende offrire un’interpretazione artistica che unisce musica e racconto, con l’obiettivo di far conoscere aspetti meno noti del compositore. La rappresentazione si concentra su un percorso che evidenzia l’uomo dietro il mito, attraverso un approccio suggestivo e coinvolgente.

Jesi (Ancona), 4 giugno 2026 – Un viaggio suggestivo tra la grande musica barocca e la narrazione teatrale, capace di svelare l'uomo oltre il mito. Domani alle 21, la chiesa di San Nicolò in corso Matteotti ospiterà il terzo appuntamento della quarta edizione della Stagione concertistica “Linfa”. Il cartellone, promosso dalla Scuola Musicale G.B. Pergolesi di Jesi in collaborazione con l’Impresa Lirica Organizzazione Eur di Pesaro, presieduta dal maestro Lorenzo Anibaldi, si avvale del patrocinio del Comune di Jesi e del Ministero della Cultura - Direzione generale spettacolo. La rassegna arriva così a metà percorso con una serata speciale intitolata “Vivaldi e le stagioni di una vita: Max Cimatti racconta Vivaldi”, uno spettacolo narrativo-musicale che promette di incantare il pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, Max Cimatti racconta Vivaldi, domani alla chiesa di San Nicolò

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