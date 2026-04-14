Anticonformista e romantico | Max Cimatti omaggia il repertorio senza tempo di Rino Gaetano

Giovedì 16 aprile alle 21 al Cineteatro Bogart si terrà l'ultimo appuntamento della rassegna 2025-2026, che combina musica e narrazione. Max Cimatti presenterà un omaggio a Rino Gaetano, reinterpretando i suoi brani e condividendo testi originali. L'evento celebra la figura di uno dei cantautori più riconosciuti e innovativi del panorama musicale italiano. La serata offre l'occasione di ascoltare un racconto musicale dedicato a un artista che ha lasciato un segno indelebile.

Musica e racconto per parlare di un grande artista: Rino Gaetano. Giovedì 16 aprile alle 21 al Cineteatro Bogart si concluderà la rassegna 2025-2026 con la narrazione e i testi originali di Max Cimatti dedicati a uno dei cantautori più geniali e originali del passato. Durante lo spettacolo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: In programma un viaggio nel tempo con Max Cimatti che fa rivivere l'epopea di Woodstock