Il 16 aprile alle 21:00, il Cineteatro Bogart ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna culturale 2025-2026. Max Cimatti sarà protagonista di uno spettacolo dedicato al genio di Rino Gaetano, che si svolgerà sul palco del teatro. La serata rappresenta la conclusione di una serie di eventi organizzati nel corso dell’anno.

Il prossimo giovedì 16 aprile, alle ore 21:00, il palco del Cineteatro Bogart ospiterà l’atto conclusivo della rassegna culturale 2025-2026. L’evento vedrà protagonista Max Cimatti, che attraverso un percorso di narrazione e testi inediti renderà omaggio alla figura di Rino Gaetano, esplorandone l’essenza artistica e umana. L’eredità di un genio tra satira sociale e verità emotiva. Riscoprire la musica di Rino Gaetano significa immergersi in un universo dove l’ironia non è mai fine a se stessa, ma funge da strumento per decodificare le contraddizioni della realtà. Il cantautore, caratterizzato da un approccio anticonformista, utilizzava spesso elementi del buffonesco e una vena grottesca per agire come una lente d’ingrandimento sulle assurdità del quotidiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Max Cimatti al Bogart: il viaggio teatrale nel genio di Rino Gaetano

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