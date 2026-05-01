Quattro Masse cittadini in assemblea | idee domande e futuro al centro dell’incontro del 3 maggio

Il 3 maggio si è svolta un'assemblea pubblica con quattro cittadini, che hanno posto domande e condiviso idee sul futuro della comunità. Durante l'incontro si è parlato delle strade danneggiate dalle frane e del senso di abbandono che si percepisce nel territorio. La discussione ha coinvolto principalmente i problemi quotidiani e le possibili soluzioni per migliorare la situazione locale.

Strade ferite dalle frane, il senso di abbandono e una comunità che non vuole più restare in silenzio. Da qui riparte il percorso dei villaggi delle Quattro Masse, che domenica 3 maggio alle ore 18 si ritroveranno nei locali dell’ex scuola elementare di Massa Santa Lucia per un’assemblea pubblica.🔗 Leggi su Messinatoday.it Face à L'URGENCE climatique : la montée de la DÉSOBÉISSANCE civile - Docu Complet - Y2 Notizie correlate Soppressione dell’automedica al centro dell’incontro coi cittadiniLa soppressione della terza auto medica di Riccione è stata al centro della serata pubblica svoltasi l’altro ieri a San Giovanni e dedicata ai nodi... Leggi anche: Asti, Assemblea AtaM: Bilanci 2025 e futuro del tartufo bianco e nero delle Langhe al centro del dibattito. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Quattro Masse, cittadini in assemblea: idee, domande e futuro al centro dell’incontro del 3 maggio; Nuova frana lungo la strada per le Masse: borghi isolati e rabbia tra i residenti; A Spartà nasce la sede della settima municipalità: nuovo polo amministrativo per 13 villaggi del nord; Massa San Nicola, nessuna nuova frana sulla strada provinciale 45: lavori in fase finale e viabilità sempre garantita. L’incredulità e l’angoscia degli abitanti condivisa dal Comitato delle Quattro Masse che domenica 3 maggio alle 18,30 ha indetto un’assemblea pubblica nella ex scuola di Massa San Nicola. - facebook.com facebook