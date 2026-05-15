Energia e stazione Medioetruria | i temi al centro dell’incontro del comitato Sava

Ieri sera, presso la Casa dell’Energia, si è tenuto un incontro con il comitato Sava dedicato a diversi argomenti. Durante la riunione sono stati discussi i temi legati all’energia, alla mobilità sostenibile e alle infrastrutture strategiche della zona. La discussione ha coinvolto rappresentanti di vari settori, con l’obiettivo di approfondire questioni legate allo sviluppo locale e alle future iniziative in questi ambiti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata al termine dell’incontro.

Energia, mobilità sostenibile e infrastrutture strategiche sono stati i temi al centro dell’incontro che si è svolto ieri sera presso la Casa dell’Energia. Nel corso della serata si è discusso dell’importanza della realizzazione della stazione Medioetruria lungo la linea ferroviaria direttissima. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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