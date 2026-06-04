Un libro descrive il territorio siriano dopo anni di guerra e oppressione. L’autrice racconta le ferite ancora visibili nelle città e nei volti delle persone, ma anche le speranze che si affacciano tra le macerie. Il testo si concentra sul percorso di ricostruzione e rinascita di un popolo che cerca di rialzarsi dopo più di dieci anni di conflitto e decenni di repressione. La narrazione si focalizza sulle esperienze di chi vive in quella realtà.

Jesi (Ancona), 4 giugno 2026 – Un viaggio intenso tra le macerie, i ricordi e le nascenti speranze di un popolo che prova a rialzarsi dopo decenni di oppressione e oltre un decennio di conflitto. Sabato 6prossimo alle 17:30, il prestigioso Palazzo della Signoria di Jesi ospiterà un incontro di grande spessore culturale e sociale: la sezione locale della Fidapa BPW Italy incontrerà la giornalista e scrittrice italo-siriana Asmae Dachan, che presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro editoriale dal titolo “Siria, il giorno dopo. Le ferite e le speranze”. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Jesi ed è stato realizzato in stretta collaborazione con l’organizzazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere, si propone come un’importante occasione di riflessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, Asmae dachan racconta “Siria, il giorno dopo. Le ferite e le speranze”

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