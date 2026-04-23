Serena Bortone racconta Le dirimpettaie | tre donne un pianerottolo e mezzo secolo di rivoluzione silenziosa tra amicizia desiderio e libertà conquistata giorno dopo giorno

Serena Bortone presenta “Le dirimpettaie”, un racconto che mette in scena tre donne legate da un’amicizia che dura da mezzo secolo. La narrazione si svolge su un pianerottolo, attraverso gli occhi di una bambina, poi di una ragazzina e infine di un’adulta, mostrando momenti di vita condivisa e cambiamenti sociali. La storia evidenzia come piccole azioni quotidiane possano contribuire a una rivoluzione silenziosa nel tempo.

Davanti agli occhi di una bimba, poi ragazzina e adulta, scorrono i frammenti di alcuni dei fatti che cambieranno per sempre la società e la vita delle donne. Non solo alcuni degli eventi di risonanza pubblica come le occupazioni e manifestazioni femminili, i dibattiti, le lotte per la conquista di spazi dedicati. Ma anche i piccoli accadimenti interiori, quelli della mente e del cuore, gli interrogativi che si preparano a sbocciare nella realtà esterna sotto forma di azioni. Lo sfondo su cui Serena Bortone, giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica, muove le tessere delle sue piccole e grandi memorie e dei personaggi femminili che animano il suo secondo libro, “ Le dirimpettaie “, (Rizzoli editore), è quello della Roma anni Sessanta e Settanta e oltre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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