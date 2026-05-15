Con Siria il giorno dopo la scrittrice Asmae Dachan alla Biblioteca della Natura Paola Mostosi

Sabato 16 maggio alle 21, la “Biblioteca della Natura Paola Mostosi” a Sorisole ospiterà la presentazione del libro “Siria, il giorno dopo”, scritto da una giornalista indipendente, fotografa, poetessa e scrittrice italo-siriana. L’evento si svolgerà in via Rubbi 17 e vedrà l’autrice condividere i contenuti della sua ultima opera. La scrittrice ha pubblicato recentemente questo libro, che affronta tematiche legate alla Siria e alle sue vicende recenti.

Asmae Dachan, giornalista indipendente, fotografa, poetessa e scrittrice italo-siriana presenterà il suo ultimo libro “Siria, il giorno dopo” sabato 16 maggio alle 21 alla “Biblioteca della Natura Paola Mostosi”, in via Rubbi 17 a Sorisole. Il libro “Sono partita da Ancona di notte, sotto la pioggia, con un treno diretto a Roma. C’e? un punto in cui la ferrovia sembra camminare sull’acqua. Al ritorno, da quel punto, avrei rivisto il porto della mia citta? e il cerchio si sarebbe chiuso. Sono entrata in Siria il 27 dicembre 2024, diciannove giorni dopo la caduta di Assad, quattordici anni di guerra e cinquantaquattro di regime. Nel Paese delle mie origini ho ripreso confidenza con la notte e il valzer dei pensieri che arrivano tutti insieme”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Asmae Dachan racconta “Siria, il giorno dopo” | Viaggio ad Aleppo dopo Assad 21-01-2026

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