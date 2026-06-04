Jennifer Lopez ha scelto un look con paillettes e rosa shocking per la promozione di “Office Romance” in Inghilterra. La cantante e attrice ha partecipato a un evento dedicato alla prossima uscita della commedia romantica su Netflix, prevista per il 5 aprile. La star ha sfoggiato un abito brillante che ha attirato l’attenzione dei presenti. La pellicola sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dalla data annunciata.

Con Office Romance, l’attesissima rom-com di Netflix in arrivo sulla piattaforma il prossimo 5 giugno, Jennifer Lopez torna nel suo habitat naturale, quello in cui d’altronde l’abbiamo conosciuta, attorno agli anni Duemila: sarà proprio lei l’eroina romantica di questa nuova storia dalle tinte rosa, una moderna, non solo emancipata ma a capo di un’intera azienda, e inaspettatamente alle prese con il grande amore. Un clamoroso “throwback to the 2000s”, insomma, che va celebrato nella giusta maniera. Ebbene, è esattamente ciò che sta accadendo con il press tour del film. Dopo aver lasciato ogni presente a bocca aperta strizzata in un bouquet dal sapore contemporaneo a New York, la nostra protagonista è tornata a catalizzare i riflettori internazionali trasformando la première londinese nell’ennesima passerella d’Alta Moda. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jennifer Lopez stupisce ancora: paillettes e rosa shocking in Inghilterra per “Office Romance”

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