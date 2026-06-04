Jazz Mask sabato 6 giugno tris di esibizioni al Conservatorio Mascagni
Sabato 6 giugno al Conservatorio Mascagni si terranno tre concerti come parte di “Jazz Mask – Weekends creativi al Mascagni”. La rassegna, diretta dal M° Mauro Grossi, è alla sua prima edizione e presenta diverse espressioni del jazz contemporaneo con concerti, progetti originali e incontri tra formazioni e produzioni artistiche.
Prosegue “Jazz Mask – Weekends creativi al Mascagni”, la prima edizione della rassegna diretta dal M° Mauro Grossi che racconta le molteplici anime del jazz contemporaneo attraverso concerti, progetti originali e occasioni di incontro tra formazione e produzione artistica. Sabato 6 giugno, dalle. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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