Jazz Mask sabato 6 giugno tris di esibizioni al Conservatorio Mascagni

Notizia in breve

Sabato 6 giugno al Conservatorio Mascagni si terranno tre concerti come parte di “Jazz Mask – Weekends creativi al Mascagni”. La rassegna, diretta dal M° Mauro Grossi, è alla sua prima edizione e presenta diverse espressioni del jazz contemporaneo con concerti, progetti originali e incontri tra formazioni e produzioni artistiche.