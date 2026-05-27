Jazz Mask dal 28 al 30 maggio tre concerti gratuiti al Conservatorio Mascagni
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Nuova settimana di appuntamenti per "Jazz Mask – Weekends creativi al Mascagni", la rassegna del Conservatorio "Pietro Mascagni" di Livorno diretta dal M° Mauro Grossi e dedicata ai linguaggi del jazz contemporaneo e dell'improvvisazione. Un cartellone pensato certamente per gli appassionati di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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