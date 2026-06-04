Jazz a Mira 2026 | concerti gratuiti tra ville storiche campielli e piazze d' acqua

Notizia in breve

Nel 2026, la rassegna Jazz a Mira si svolgerà tra ville storiche, campielli e piazze d’acqua della Riviera del Brenta. I concerti saranno gratuiti e si terranno in diversi spazi pubblici della zona, offrendo un repertorio jazz vario e di qualità. La manifestazione si ripete anche quest’anno, confermando la sua presenza nel calendario culturale locale.