Jazz a Mira 2026 | concerti gratuiti tra ville storiche campielli e piazze d' acqua
Nel 2026, la rassegna Jazz a Mira si svolgerà tra ville storiche, campielli e piazze d’acqua della Riviera del Brenta. I concerti saranno gratuiti e si terranno in diversi spazi pubblici della zona, offrendo un repertorio jazz vario e di qualità. La manifestazione si ripete anche quest’anno, confermando la sua presenza nel calendario culturale locale.
Torna anche quest'anno Jazz a Mira, la rassegna che porta il grande jazz nei luoghi più suggestivi della Riviera del Brenta. Dal 7 giugno al 5 luglio 2026 ville storiche, giardini, campielli e piazze si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto per una serie di concerti a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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