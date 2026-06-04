Jazz a Mira 2026 | concerti gratuiti tra ville storiche campielli e piazze d' acqua

Da veneziatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026, la rassegna Jazz a Mira si svolgerà tra ville storiche, campielli e piazze d’acqua della Riviera del Brenta. I concerti saranno gratuiti e si terranno in diversi spazi pubblici della zona, offrendo un repertorio jazz vario e di qualità. La manifestazione si ripete anche quest’anno, confermando la sua presenza nel calendario culturale locale.

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Torna anche quest'anno Jazz a Mira, la rassegna che porta il grande jazz nei luoghi più suggestivi della Riviera del Brenta. Dal 7 giugno al 5 luglio 2026 ville storiche, giardini, campielli e piazze si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto per una serie di concerti a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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