A Castelnuovo torna Montale è un classico cinque concerti tra ville storiche parchi e archeologia
Cinque concerti di musica classica nello scenario offerto da giardini di ville storiche, prati al tramonto e il Parco archeologico della Terramara: a giugno torna l'itinerario sonoro nei luoghi della bellezza "Montale è un classico", rassegna promossa dall'Amministrazione comunale di Castelnuovo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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