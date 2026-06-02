A Castelnuovo torna Montale è un classico cinque concerti tra ville storiche parchi e archeologia

Da modenatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinque concerti di musica classica nello scenario offerto da giardini di ville storiche, prati al tramonto e il Parco archeologico della Terramara: a giugno torna l'itinerario sonoro nei luoghi della bellezza "Montale è un classico", rassegna promossa dall'Amministrazione comunale di Castelnuovo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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