Torino Jazz Festival 2026 | il programma delle anteprime e i concerti gratuiti

Dal 25 aprile al 2 maggio 2026, il capoluogo piemontese ospiterà la XIV edizione del Torino Jazz Festival, con un programma ricco di anteprime e concerti gratuiti. La manifestazione, curata dall’ente organizzatore, porterà in città artisti italiani e internazionali, offrendo una settimana dedicata alla musica jazz. Durante l’evento, saranno presenti spettacoli di vario genere e location diverse, coinvolgendo pubblico di tutte le età.

Tutto pronto per la XIV edizione del Torino Jazz Festival che, sotto la direzione artistica di Stefano Zenni, animerà il capoluogo piemontese dal 25 aprile al 2 maggio 2026. La rassegna, intitolata "The Sound of Surprise", sarà preceduta da un ricco percorso di anteprime in programma da mercoledì.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Umbria Jazz 2026, i concerti alla Galleria Nazionale: il programma e gli artistiPronto il calendario dei concerti di Umbria Jazz che saranno ospitati alla Sala Podiani della Galleria nazionale dell’Umbria. Torino Jazz Festival 2026: XIV edizioneIl Torino Jazz Festival, con la direzione artistica di Stefano Zenni, torna da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio 2026, preceduto da un’anteprima nei... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torino Jazz Festival 2026: il programma dell’evento tra concerti gratuiti e grandi ospiti; Zenni: Il Torino Jazz Festival torna in città; Quali sono i festival culturali da non perdere ad aprile in Italia? La guida; Torino Jazz Festival 2026: XIV edizione. Torino Jazz Festival 2026: il programma delle anteprime e i concerti gratuitiTutto pronto per la XIV edizione del Torino Jazz Festival che, sotto la direzione artistica di Stefano Zenni, animerà il capoluogo piemontese dal 25 aprile al 2 maggio 2026. La rassegna, intitolata ... torinotoday.it Torino Jazz Festival 2026: XIV edizioneIl Torino Jazz Festival, con la direzione artistica di Stefano Zenni, torna da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio 2026, preceduto da un’anteprima nei jazz club cittadini dal 22 al 24 aprile. Il titolo ... funweek.it ! Partono oggi 3 giornate di #anteprimaTJF per attendere l'avvio ufficiale del #TorinoJazzFestival 2026 sabato 25 aprile! Da oggi fino a venerdì: concerti, Jazz Talks e Jazz Blitz! Ingresso gratuito! www.torinojaz - facebook.com facebook Torino Jazz Festival, la storia choc dei musicisti nei lager. Moni Ovadia racconta Der Ghetto Swingers: «Suonavano mentre morivano» x.com