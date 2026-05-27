Dopo aver vinto gli Internazionali d’Italia, il tennista si prepara per il Roland Garros, con l’obiettivo di completare il Career Grand Slam. Nel frattempo, si parla di un possibile matrimonio con una modella, senza conferme ufficiali. La coppia è stata vista più volte insieme negli ultimi mesi. La partecipazione al torneo parigino e le nozze potrebbero essere i prossimi passi nella vita privata e professionale del giocatore.

(Adnkronos) – Dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner punta adesso al Roland Garros per chiudere il Career Grand Slam e mettere in bacheca l'unico Slam ancora mancante nel suo palmares. Con i trionfi sportivi, l'azzurro si gode un momento d'oro anche fuori dal campo con la compagna Laila Hasanovic. Una presenza discreta (ma. L'articolo Sinner, obiettivo Roland Garros e poi. matrimonio con Laila Hasanovic? L’ipotesi sulle nozze proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Laila Hasanovic, prove di matrimonio (con Sinner) sul tappeto rosso di Cannes?Sul tappeto rosso di Cannes, una modella e compagna di un noto tennista ha fatto il suo debutto, indossando un abito lungo e dalla tonalità chiara.

Laila Hasanovic a Cannes in abito da “sposa”, prove di matrimonio con il suo Jannik?A Cannes, Laila Hasanovic ha scelto un abito che richiama quello da sposa, catturando l’attenzione dei presenti.

Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone al Roland Garros 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis; Quando gioca Sinner-Tabur al Roland Garros: definito il programma; Sinner e l'esordio al Roland Garros, quando gioca? Date, orari e dove vederlo in tv; Sinner: Questo è un torneo speciale, l'obiettivo resta il Roland Garros ma se mi fermo a pensare a quello che ho fatto... è incredibile.

Sinner, obiettivo Roland Garros: data dell'esordio, orario e dove vederlo in tv x.com

Jannik Sinner si trova in una posizione molto interessante - a 2 vittorie dal Career Golden Masters ma è anche a 1 vittoria dalla Career Grand Slam al Roland Garros - cosa prioritizza? reddit

Sinner, primo show al Roland Garros: dal 'colpo speciale' al caldo, cosa dice Jannik'Quando colpisci con i piedi a terra, serve un timing migliore perché il minimo errore impedisce di colpire in modo teso. Il salto mi dà più sicurezza ma toglie energia' ... adnkronos.com

Roland Garros, l’esordio di Sinner è poco più di un allenamento: battuto Tabur, è al secondo turno19:33 - Henkel: brand si rinnova e allarga offerta con rilancio di Syoss by Palette oleo intense, Syoss color glaze e Syoss care keratin Milano, 26 mag. (Adnkronos) - A un anno esatto dal rebranding c ... ilfattoquotidiano.it