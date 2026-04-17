Jannik Sinner e Laila Hasanovic in vespa per le strade di Monaco

Oggi, sulle strade del Principato di Monaco, sono stati visti insieme Jannik Sinner e Laila Hasanovic a bordo di una vespa rossa. I due sono stati immortalati mentre si spostavano nel centro della città, senza altri mezzi di trasporto. La scena ha attirato l'attenzione di alcuni passanti che li hanno riconosciuti e fotografati mentre circolavano tra le vie del luogo.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic oggi si aggiravano per le strade del Principato di Monaco con una bellissima vespa rossa fiammante.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jannik Sinner e Laila Hasanovic in vespa per le strade di Monaco Notizie correlate Laila Hasanovic, chi è la fidanzata di Jannik SinnerMentre Jannik Sinner si conferma sovrano assoluto del tennis mondiale, continua a esserci al suo fianco una presenza – meno discreta di prima – che... Jannik Sinner, Laila Hasanovic assente? Il gesto che non passa inosservatoJannik Sinner continua a convincere agli Australian Open, confermandosi uno dei grandi protagonisti del torneo e rafforzando partita dopo partita il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Jannik Sinner vince a Monte Carlo, sugli spalti c’è Laila Hasanovic: chi è la fidanzata del numero uno; Jannik Sinner e Laila: il patto segreto con la fidanzata; Laila Hasanovic, l'evoluzione della fidanzata di Jannik Sinner: da modella a super ospite agli eventi più prestigiosi; È Laila Hasanovic la principessa di Monaco di Sinner (premiato da Charlene). Jannik Sinner festeggia da numero uno con Laila Hasanovic: la serata da sogno a Monte CarloJannik Sinner festeggia il numero uno ATP a Monte Carlo con Laila Hasanovic al Cipriani: video virale e serata da sogno. rumors.it Jannik Sinner e la sua Laila Hasanovic sulla Vespa rossa: vacanze romane a MonacoIl tennista numero uno al mondo festeggia i suoi ultimi successi portando la sua bellissima fidanzata a fare un giro romantico sull'iconica due ruote italiana. Un momento da Dolce Vita esattamente c ... corrieredellosport.it Con il forfait di Alcaraz a Madrid Jannik Sinner è sicuro di restare numero uno del mondo fino agli Internazionali BNL d'Italia 1 x.com : ’ 2026 Il tennis in Italia oggi si sente ovunque. Le imprese di Jannik Sinner hanno acceso una passione nuova, più ampia, trasversale. Sempre più persone si avvicinano a questo sport, facebook