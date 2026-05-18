Di recente, un attore e una modella sono stati visti insieme alle Hawaii, più precisamente in un resort di Kaua'i. Le fotografie mostrano i due mentre passeggiano e si rilassano nello stesso luogo, attirando l'attenzione dei paparazzi. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la loro relazione, ma le immagini scattate suggeriscono un legame tra i due. Avevano partecipato a eventi pubblici e party in passato, ma questa uscita rappresenta un’occasione più privata.

Dimenticate Coachella e i party esclusivi di Los Angeles: l'attore del momento e la supermodella sono stati fotografati insieme in un resort esclusivo a Kaua'i. E spunta il retroscena: dietro la scintilla ci sarebbe lo zampino di Kylie Jenner. Le voci giravano già da febbraio, ma adesso ci sono le prove (o quasi): Jacob Elordi - l'attore australiano che sta letteralmente monopolizzando i casting di Hollywood, non ultimo quello per il prossimo James Bond - e Kendall Jenner sono stati avvistati e fotografati durante una fuga romantica alle Hawaii. Le immagini, rimbalzate rapidamente sui social, li ritraggono separati ma nello stesso identico contesto sull'isola di Kaua'i: lui fermo accanto a un'auto, lei mentre si dirige verso una proprietà privata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jacob Elordi e Kendall Jenner avvistati alle Hawaii: la nuova coppia dell'anno fa sul serio?

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