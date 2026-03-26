Giorgia Cardinaletti è stata fotografata mentre trascorre del tempo con un giornalista noto come il più sexy d’Italia. La coppia appare affiatata e felice, attirando l’attenzione sui social media, dove molti commentano positivamente la situazione. Nel frattempo, la giornalista continua a lavorare tra impegni televisivi e momenti di relax, lasciando trasparire un clima di serenità anche nella vita privata.

Tra impegni televisivi e vita privata, Giorgia Cardinaletti sembra vivere un momento particolarmente felice anche lontano dalle telecamere. Le immagini che circolano negli ultimi giorni raccontano una quotidianità semplice ma piena di complicità, accanto a un volto noto del giornalismo italiano con cui la sintonia appare sempre più evidente. Giorgia Cardinaletti e l’amore con Francesco Bechis: che coppia meravigliosa!. Secondo quanto mostrano alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi, la relazione tra Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis procede senza intoppi. I due sono stati fotografati in momenti di vita quotidiana, tra commissioni e piccoli gesti che raccontano una coppia affiatata e già molto unita. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giorgia Cardinaletti sta con il giornalista «più sexy d’Italia», l’amore va a gonfie vele e il web commenta «Beata lei»

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