Il tecnico italiano sta considerando un trasferimento in Turchia, con il Besiktas che sta cercando di convincerlo a firmare. Dopo aver lasciato il Napoli, Italiano si sta valutando tra diverse opzioni, e il club turco ha avviato i contatti ufficiali per trovare un accordo. La trattativa è in corso, ma non ci sono ancora dettagli definitivi.

Dopo essere stato sedotto e abbandonato dal Napoli, sembra proprio che Vincenzo Italiano voglia cambiare aria. Per il momento, l’unico club che sembra davvero intenzionato ad assicurarsi le sue prestazioni è il Be?ikta?, come riportato da Gianluca Di Marzio. Il Besiktas in pressing su Italiano: i dettagli. Riporta Di Marzio: “Il Besiktas continua a spingere per Vincenzo Italiano. Come raccontato, il club turco ha già mostrato interesse nei giorni scorsi e ora i contatti tra le parti sono continui e intensi. Dopo la separazione tra l’allenatore e il Bologna, infatti, il Besiktas è in forte pressing su di lui per ottenere il sì definitivo: dopo i primi sondaggi, dunque, continuano i contatti per trovare l’intesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Italiano va in Turchia? Il Besiktas in pressing per trovare l’intesa

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