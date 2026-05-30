Champions League è bis Paris Saint-Germain | Arsenal sconfitto ai rigori Decisivo l’errore dal dischetto di Gabriel

Il Paris Saint-Germain ha vinto la partita contro l’Arsenal ai rigori, dopo tre ore di gioco. Durante la sessione finale, l’errore dal dischetto di Gabriel ha deciso la sfida. Il punteggio si è concluso con il fallimento dell’attaccante avversario, che ha permesso alla squadra francese di aggiudicarsi il trofeo. È il secondo anno consecutivo che il PSG conquista la Champions League.

Ici c’est Paris. Dopo tre ore di tensione, è di nuovo il Paris Saint-Germain a incidere il proprio nome sulla coppa dalle grandi orecchie, un anno dopo il successo contro l’Inter. Dopo gli errori di Eze e Nuno Mendes, è il rigore tirato alto da Gabriel a consegnare la seconda Champions League della storia al PSG. Alla fine vince la squadra che ha provato di più a portare a casa la finale nei 120 minuti di gioco. L’Arsenal si consolerà con la Premier League conquistata dopo 22 anni di digiuno, ma fallisce la possibilità di triplete per il calcio inglese dopo la vittoria dell’Europa League dell’Aston Villa e della Conference League da parte del Crystal Palace. 🔗 Leggi su Open.online

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