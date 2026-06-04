Italia senza pediatri ne mancano almeno 500 di libera scelta
In Italia mancano circa 500 pediatri di libera scelta, con le carenze più significative in Veneto, Lombardia e Piemonte. La mancanza di questi professionisti interessa le strutture pubbliche e private e riguarda in modo particolare le aree regionali settentrionali. La carenza si traduce in una riduzione dell’offerta di servizi pediatrici disponibili per le famiglie. La situazione è stata segnalata da associazioni di settore e rappresenta un problema che coinvolge le regioni del nord del paese.
In Italia mancano quasi 500 pediatri di libera scelta. La maggior parte delle carenze si concentrano in Veneto, Lombardia e Piemonte. L'allarme Gimbe sul ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Italia senza pediatri, ne mancano almeno 500 di libera scelta
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