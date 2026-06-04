In Italia mancano 500 pediatri quasi tutti in tre regioni

Notizia in breve

In Italia mancano circa 500 pediatri, principalmente in tre regioni. La carenza riguarda medici specializzati in pediatria, con un rischio di peggioramento nei prossimi anni. Molti pediatri sono prossimi alla pensione e non si conosce ancora il volume di nuovi specialisti in arrivo. La mancanza si riflette sui servizi pediatrici nelle strutture sanitarie pubbliche e private, con conseguente sovraffollamento e riduzione delle prestazioni disponibili.