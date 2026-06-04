italia prima per calo della disoccupazione

Tra aprile 2025 e aprile 2026, l’Italia ha registrato il calo più significativo del tasso di disoccupazione tra i principali paesi dell’Unione Europea, con una diminuzione dello 0,1%. La percentuale di persone senza lavoro è passata dal 9,2% al 9,1%. Durante lo stesso periodo, altri stati membri hanno mostrato variazioni minori o stabili. Non sono stati segnalati incrementi nel numero di disoccupati o variazioni significative nelle politiche occupazionali.

L'Italia, tra le grandi nazioni dell'Unione Europea, è il Paese che ha più ridotto il tasso di disoccupazione da aprile 2025 ad aprile 2026: -1%. Nei soli ultimi dodici mesi il tasso di disoccupazione italiano, che era già diminuito molto in precedenza, è ulteriormente sceso dal 6,1% ad un minimo del 5,1%, uno dei valori più bassi della UE. Lo ha comunicato l'Eurostat il 1° giugno. Questo dato non ha fatto notizia nel nostro Paese perché è una buona notizia, mentre se fosse stata brutta, come da copione, sarebbe finita quasi sicuramente in prima pagina. I dati Eppure si tratta di numeri importanti, di cui gli italiani dovrebbero essere adeguatamente informati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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