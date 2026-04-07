In Italia, tra lunedì 6 e martedì 7 aprile 2026, le temperature massime superano i +25°C grazie all’alta pressione subtropicale che interessa l’Europa occidentale. Il cielo rimane generalmente sereno su tutta la penisola, offrendo condizioni di bel tempo. Questa ondata di caldo permette di approfittare di giornate soleggiate prima di un previsto calo delle temperature nei giorni successivi.

L’alta pressione subtropicale domina l’Europa occidentale, portando temperature massime sopra i +25°C e cieli sereni in gran parte d’Italia tra lunedì 6 aprile e martedì 7 aprile 2026. Il clima stabile permette attività all’aperto senza rischi immediati, nonostante un brusco calo termico sia previsto per mercoledì e giovedì. Il sole ha ripreso il controllo della penisola, regalando giornate che ricordano più il mese di maggio che quello di marzo. Attualmente non si segnalano criticità o situazioni di pericolo, rendendo questa finestra temporale ideale desidera trascorrere tempo all’esterno senza imprevisti meteorologici. Mappa delle minime: dal gelo dell’Aquila al tepore ligure. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sole e +25°C in Italia: godetevi il caldo prima del brusco calo

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