Italia ferma dal 10 al 13 giugno | sciopero totale dei trasporti

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 10 al 13 giugno, i trasporti in Italia saranno sospesi per uno sciopero totale. Solo alcuni treni, in particolare quelli regionali, potrebbero circolare giovedì 11 giugno, anche se molte tratte saranno ferme. La riforma degli appalti ha modificato i collegamenti Intercity, riducendo alcune corse e alterando gli orari abituali. La mobilitazione coinvolge tutti i comparti del settore trasporti.

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Quali treni circoleranno regolarmente giovedì 11 giugno nonostante i tre scioperi?. Come cambieranno i collegamenti Intercity dopo la riforma degli appalti?. Quali sono gli orari esatti delle fasce di garanzia per i viaggiatori?. Cosa può fare un passeggero per ottenere il rimborso del biglietto?.? In Breve 9 giugno sciopero Elior per logistica e ristorazione a bordo treni. 11 giugno tre sciopchi sovrapposti ferroviari tra le 3:00 e le 17:00. 13 giugno blocchi aeroportuali a Verona, Milano Linate e Cagliari Elmas. 10-12 giugno interruzioni marittime a Ravenna con Sers e Messina con Blu Jet.? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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