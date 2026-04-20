Blocco totale dei trasporti | 144 ore di sciopero merci e caos urbano

Una settimana di scioperi nel settore dei trasporti sta per causare una paralisi generale, con 144 ore di blocco totale delle merci e del trasporto pubblico urbano. La mobilitazione si concentrerà tra il 20 e il 27 aprile, coinvolgendo diversi comparti e creando disagi significativi nelle aree cittadine. La situazione interessa il trasporto merci e i servizi urbani, con attività sospese e ritardi diffusi.

Il sistema dei trasporti nazionale affronta una settimana di paralisi imminente con una sequenza di scioperi che colpirà settori vitali, dal trasporto merci al servizio urbano, tra il 20 e il 27 aprile. Il fulcro delle tensioni è rappresentato dal blocco totale della logistica su gomma, ma le agitazioni toccano anche ferrovie regionali, mobilità urbana nelle grandi metropoli e servizi locali in diverse aree del Paese. La tempesta logistica inizia ufficialmente lunedì 20 aprile alle ore 00:00. Trasportounito ha infatti indetto uno sciopero nazionale del settore merci che si protrarrà per ben 144 ore, fermando i mezzi pesanti fino alla mezzanotte del 25 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco totale dei trasporti: 144 ore di sciopero merci e caos urbano Notizie correlate Napoli: sciopero trasporti venerdì 27 marzo, 4 ore di bloccoUn blocco dei trasporti è stato annunciato per venerdì 27 marzo 2026 nella città di Napoli e nei comuni della provincia. Tir in sciopero: Bella (Cts) "Noi siciliani non convocati al ministero dei Trasporti, resta il blocco""Venerdì ci sarà un incontro al ministero dei Trasporti, ma i punti per cui noi abbiamo proclamato il fermo non sono all'ordine del giorno. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Autotrasporto verso il blocco nazionale: la protesta contro il caro carburanti; Carburanti, la rivolta dei camionisti. Venerdì scatta il primo stop dei Tir. Avanti tutta verso il blocco totale; Autotrasporto, scatta il rischio del blocco nazionale. I camionisti pugliesi: Il Governo intervenga o sarà paralisi per l'Italia; Autotrasporto, fermo nazionale più vicino, ma i Tir si presentano divisi: i siciliani revocano, TrasportoUnito va avanti. Stop autotrasportatori dal 20 al 25 aprile 2026 per i rincari del gasolio, camionisti in piazza e trasporti locali a rischio: i possibili disagiAutotrasportatori pronti al blocco. L’allarme di Agens: «Credito d’imposta anche per il trasporto locale. Lo shock petrolifero aumenta di oltre 200 milioni i costi annuali di carburante» ... corriere.it Caro carburanti, verso il blocco nazionale dei trasportiLa guerra avviene nel Golfo Persico, gli effetti si sentono anche da noi. L'autotrasporto italiano proclama ora un fermo nazionale di tutte le attività contro l'impennata dei costi del carburante. La ... msn.com È crisi di Carburante, blocco totale: la data è il...Altro... facebook