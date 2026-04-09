Domani, 10 aprile 2026, si svolgeranno due scioperi che coinvolgono il settore dei trasporti: uno interesserà il trasporto aereo e l’altro i mezzi pubblici locali. Sono previste diverse fasce orarie di protesta, con possibili disagi per i viaggiatori. Le manifestazioni sono state annunciate da alcuni sindacati e coinvolgono diverse aziende e compagnie di trasporto. Le autorità hanno indicato le fasce di garanzia per limitare i disagi.

Sciopero dei trasporti venerdì 10 aprile 2026. Sono previste due proteste distinti che coinvolgono sia il trasporto aereo che quello pubblico locale, con possibili disagi distribuiti nell’arco dell’intera giornata. Le agitazioni interesseranno fasce orarie diverse, ma potrebbero incidere su voli, collegamenti aeroportuali e mobilità urbana in alcune regioni. La protesta nel comparto aereo Lo sciopero del comparto aereo è previsto nella fascia centrale della giornata. La durata complessiva è di quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00. Si tratta di un momento particolarmente sensibile per il traffico aereo, considerando le problematiche nate per la guerra in Iran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sciopero trasporti domani 10 aprile: chi si ferma, orari e fasce di garanzia

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