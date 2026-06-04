Italia Baldini lancia 15 esordienti | vittoria e dubbi sul gioco

Notizia in breve

Baldini ha scelto di lanciare 15 esordienti nella partita contro il Lussemburgo, ottenendo una vittoria. Tuttavia, sono stati evidenziati errori tattici che hanno impedito alla squadra di dominare il match. La gestione del rischio di sbilanciare la fiducia dei giovani calciatori resta un punto di domanda. La strategia dell’allenatore si concentrerà sulla crescita dei talenti senza compromettere l’equilibrio della squadra.