Italia Baldini lancia 15 esordienti | vittoria e dubbi sul gioco
Baldini ha scelto di lanciare 15 esordienti nella partita contro il Lussemburgo, ottenendo una vittoria. Tuttavia, sono stati evidenziati errori tattici che hanno impedito alla squadra di dominare il match. La gestione del rischio di sbilanciare la fiducia dei giovani calciatori resta un punto di domanda. La strategia dell’allenatore si concentrerà sulla crescita dei talenti senza compromettere l’equilibrio della squadra.
Quali errori tattici hanno impedito alla squadra di dominare il Lussemburgo?. Come gestirà Baldini il rischio di sbilanciare la fiducia dei giovani?. Perché la mancanza di automatismi preoccupa il nuovo tecnico interinale?. Cosa dovrà cambiare la Nazionale per affrontare correttamente la Grecia?.? In Breve Otto titolari e 15 debuttanti totali impiegati contro il Lussemburgo. Niccolo Pisilli colpisce i pali durante la prestazione offensiva. Baldini sostituisce Gattuso dopo il fallimento nei playoff mondiali. Prossima sfida programmata per domenica contro la Grecia. Baldini lancia la nuova generazione dopo la vittoria contro il Lussemburgo con 15 esordienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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