Lussemburgo-Italia le ufficiali | Baldini lancia Chiarodia e Cherubini

Alle 20.45, l’Italia affronta il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg in una partita valida per le qualificazioni. Questa è la prima gara sotto la guida del commissario tecnico ad interim, Silvio Baldini, dopo l’eliminazione dal Mondiale. Sono state annunciate le convocazioni ufficiali, con Chiarodia e Cherubini inclusi nella rosa. Nessun altro dettaglio sulla formazione o le motivazioni ufficiali del cambio di guida tecnica sono stati comunicati.

L’Italia torna in campo dopo la dolorosa eliminazione dal Mondiale. Alle 20.45 gli azzurri affrontano il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg nella prima uscita della nuova gestione affidata al commissario tecnico ad interim Silvio Baldini. Per l’occasione il tecnico ha scelto una squadra composta quasi esclusivamente da giovani provenienti dalle nazionali giovanili, con Gianluigi Donnarumma unico veterano e capitano della formazione azzurra. Ore 19.48 – La formazione del Lussemburgo Il commissario tecnico Luc Holtz (sostituito in panchina da Jonathan Strasser per questa sfida) schiera il Lussemburgo con il 4-3-3. Questa la formazione: Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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