L’Italia ha annunciato un nuovo progetto per le prossime partite di giugno, concentrandosi sui giocatori under 23. La nazionale si prepara a sfidare il Lussemburgo il 3 giugno e la Grecia il 7 giugno, inserendo giovani calciatori in rosa. La scelta di puntare sui più giovani si traduce in un cambio di strategia, con l’obiettivo di valutare nuove risorse per il futuro.

L’ Italia riparte dai giovani per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno). Sotto la guida di Silvio Baldini, promosso commissario tecnico ad interim dalla selezione Under 21 dopo l’esonero di Gattuso, la Nazionale azzurra avvia una transizione profonda in attesa della nomina del nuovo presidente della FIGC. La lista dei convocati riflette la volontà di azzerare i ranghi: l’unico reduce della vecchia guardia è il capitano Gianluigi Donnarumma, chiamato a fare da chioccia a un gruppo composto quasi interamente da profili nati dopo il 2003. Il modulo di riferimento sarà il 4-3-3, sistema tattico consolidato da Baldini durante la sua ultima esperienza al Pescara.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Nazionale, l’ora dei giovani: Silvio Baldini lancia l’Italia “Under 23”

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