Istruzione professionale il MIM chiarisce gli scrutini delle classi prime | elaborato obbligatorio con 6 in condotta
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota numero 1605, in cui specifica che per le classi prime dell'istruzione professionale l’elaborato è obbligatorio e si considera ai fini dello scrutinio anche il voto di condotta, con un punteggio minimo di 6. Le istruzioni riguardano le modalità di valutazione e la documentazione da presentare. La nota entra nel dettaglio anche sulle tempistiche e le modalità di presentazione degli elaborati.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso la nota numero 1605, fornendo precisi chiarimenti sulle procedure degli scrutini di fine anno. In base alle previsioni contenute nel DPR 1352025, per le studentesse e gli studenti che ottengono una valutazione di sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe sospende il giudizio, rimandando l’espressione dell’ammissione alla classe successiva. In questa fase, i docenti assegnano la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. Questo testo deve svilupparsi attorno alle tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato la specifica valutazione comportamentale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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