Riforma degli istituti tecnici il MIM convoca un confronto sulle classi di concorso Gli USR già a lavoro per gli organici

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato un confronto con gli Uffici scolastici regionali per discutere delle nuove classi di concorso legate alla riforma degli istituti tecnici. Gli USR stanno già lavorando sulla definizione degli organici e sulla riorganizzazione delle classi. La consultazione riguarda le modalità di attuazione delle modifiche introdotte dalla riforma.