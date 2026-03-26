Riforma degli istituti tecnici il MIM convoca un confronto sulle classi di concorso Gli USR già a lavoro per gli organici
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato un confronto con gli Uffici scolastici regionali per discutere delle nuove classi di concorso legate alla riforma degli istituti tecnici. Gli USR stanno già lavorando sulla definizione degli organici e sulla riorganizzazione delle classi. La consultazione riguarda le modalità di attuazione delle modifiche introdotte dalla riforma.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato un confronto operativo sulle nuove classi di concorso legate alla riforma degli istituti tecnici. Secondo quanto emerge da una comunicazione interna firmata dal direttore generale Ettore Acerra, acquisita nell’ambito delle attività preparatorie al decreto attuativo del 19 febbraio 2026 (n. 29), è stata convocata una riunione in videoconferenza per fare il punto sulle corrispondenze tra discipline e insegnamenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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