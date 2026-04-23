Dalla Regione Borse di studio garantite a tutti gli studenti idonei delle superiori e dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale

Per l’anno scolastico in corso, quasi 23mila studenti delle scuole superiori e dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale della regione riceveranno una borsa di studio. In particolare, sono 22.921 le ragazze e i ragazzi che beneficeranno di questa agevolazione, destinata a tutti gli studenti idonei delle istituzioni regionali coinvolte. La misura riguarda sia le scuole superiori che i percorsi di IeFP.

Sono quasi 23mila, esattamente 22.921, le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori e dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) degli enti del sistema regionale che per l’anno scolastico in corso beneficeranno di una borsa di studio. Ancora una volta la Regione Emilia-Romagna.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Borse di studio 2026 Regione Veneto, domande entro il 20 aprile: fino a 500 euro per gli studenti delle superioriNuovo avviso della Regione del Veneto per l’individuazione dei beneficiari delle borse di studio relative all’anno scolastico 20252026. Università, borse di studio per tutti gli idonei: la Regione stanzia altri 46 milioniPer il secondo anno consecutivo la Regione siciliana garantisce la copertura totale delle borse di studio destinate agli studenti universitari... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Avviso Borsa di studio regionale e Buono libri: acquisizione fabbisogni comunali anno 2026; Università, la Regione garantisce la copertura totale delle borse di studio; In Sicilia borse di studio per tutti gli universitari idonei: la Regione attinge ai fondi europei per coprire anche gli esclusi; Università, borse di studio per tutti gli idonei: la Regione stanzia altri 46 milioni. Borse di Studio 2024/2025 – Approvato un nuovo servizio digitale per partecipare al Bando #IoStudio di Regione Campania10/06/2025 - La Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili, ha approvato con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 72 del 05/06/2025 (pubblicato sul BURC n. 38 del ... regione.campania.it Borse di studio per le università di Roma, la denuncia: Molti studenti sono ancora in attesaDove sono le nostre borse di studio?. È la domanda che, dalla Sapienza a Roma Tre, gruppi e associazioni studentesche stanno facendo alla Regione, annunciando anche mobilitazioni. Dal gruppo ... romatoday.it Sei residente fuori dalla Regione Lazio Ecco il Bando per le Borse di Studio per non residenti della Scuola di cinema Sentieri selvaggi Le Borse di Studio varranno assegnate ai candidati idonei progressivamente, fino a esaurimento delle 10 disponibili. Ca - facebook.com facebook