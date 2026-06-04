Istituto Antonioni al Milano Film Fest | masterclass con messaggio di Jannacci

"L’Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni sarà presente al Milano Film Fest 2026, manifestazione multidisciplinare che integra cinema, serie tv, arti visive e musica, in programma da oggi al 9 giugno nel capoluogo lombardo. La scuola curerà una masterclass nell’ambito della sezione Milano Film Fest Academy, un nuovo spazio di formazione dedicato alla prossima generazione di professionisti del cinema e delle serie tv, e sarà ospite di un appuntamento nell’Area Industry. Il seminario si terrà domani alle 17, alla Casa degli artisti, ed è intitolato "Musica che diventa cinema: storie, canzoni, città e suggestioni". con Giorgio Verdelli in dialogo con Steve Della Casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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